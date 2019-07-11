Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü! Photoshopu fazla kaçırdı

Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şallı'nın fotoğrafındaki bacak detayı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bacak boyunu olduğundan çok daha fazla uzun göstermeye çalışan Şallı, takipçilerinin diline düştü.