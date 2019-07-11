Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü! Photoshopu fazla kaçırdı

Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü! Photoshopu fazla kaçırdı

Yaz sezonunu Bodrum'da geçiren Ebru Şallı, sosyal medya hesabı Instagram'dan mayolu fotoğraflarını paylaştı. Şallı'nın shop yaptığını fark eden takipçileri dalga geçti.

Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü! Photoshopu fazla kaçırdı - Sayfa 1

Bodrum'da tatil yapan Ebru Şallı, mayolu fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şallı'nın fotoğrafındaki bacak detayı ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bacak boyunu olduğundan çok daha fazla uzun göstermeye çalışan Şallı, takipçilerinin diline düştü.

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Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü! Photoshopu fazla kaçırdı - Sayfa 2

1,67 boyundaki Ebru Şallı'nın fotoğraflarında incelen beli ve uzayan bacakları dikkatlerden kaçmazken takipçileri fotoğrafların altına "Bacak uzatma fazla kaçmış" gibi yorumlar yaptılar. 

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Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü! Photoshopu fazla kaçırdı - Sayfa 3

Şallı'nın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alsa da Şallı, sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı. 

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Bikinili fotoğraflarını paylaşan Ebru Şallı sosyal medyanın diline düştü! Photoshopu fazla kaçırdı - Sayfa 4

İşte Ebru Şallı'nın photoshoplu fotoğraflarına gelen yorumlar...

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