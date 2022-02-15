Biden'in yedi kocalı hürmüz'ü!..

Türkiye’de neler oluyor?

Siyaseten asla birbirine benzemeyen siyasi parti liderlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için bir araya getiren güç kimdir?

Aslında bu sorunun cevabını ABD Başkanı Joe Biden, başkan seçilmeden önce vermişti…

Ne demişti;

"Bence ona (Erdoğan'a) çok farklı bir yaklaşım uygulamalıyız. Muhalif liderleri desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Parlamento'ya katkı sunmak isteyen Kürt toplumunu entegre etmek için... Bu iş bir süre iyi gidiyordu. Bir yol haritamızın olduğunu açıkça göstermemiz lazım. Düşündüğümüz şeyle ilgili sesimizi yükseltmemiz lazım, bedel (Erdoğan) ödemeli.”

O nedenle bugün Türk siyasetinde yaşananlar asla sürpriz değil…

“Bu nasıl olur… Bunlar nasıl bir araya gelir” demeyin…

Omurgasız olursanız her şey olur!

Mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişiliği değil, onun liderliğinde ortaya konulan bağımsız politikalardan rahatsız olanların Türkiye’yi yeniden kendilerine bağımlı hale getirip diz çöktürme meselesidir…

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Bakın…

CIA’nın yan kuruluşu olarak bilinen RAND Corporation tarafından 2020 yılında ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) için rapor hazırlandı.

Türkiye ile ilişkilerinin yeniden geliştirilmesine odaklanan “Türkiye’nin Milliyetçi Rotası: ABD-Türkiye Stratejik Ortaklığı ve ABD Ordusu İçin Çıkarımlar” başlıklıraporda, Türkiye siyasetiyle ilgili 10 yıllık bir perspektif, dört senaryo ile oluşturuldu…

1- Zor Ortak:

Türkiye zorluk çıkarmaya devam eden ve ara sıra bocalayan, ancak NATO üyesi olarak ortak harekâta ve güvenlik konularına destek vermeye devam eden bir ülke olacaktır. AB ve ABD ile ilişkilerde etkileşim devam edecek, ancak ilişkilerdeki sorunlar çok fazla gerilime mahal vermeden çözüme kavuşturulacaktır.

2- Yeniden Dirilen Demokrasi:

Muhalif bir politik lider veya muhalefet ortaklığı 2023 seçimlerinde mevcut iktidara üstünlük sağlayarak 2017 yılında gerçekleşen anayasa değişikliklerini iptal edecek ve daha Batılı dış ilişki ve güvenlik politikası edinecektir. Bu durum ABD ve Avrupa’nın politika ve güvenlik anlayışında Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesine öncülük edecek, Türkiye ile Arap dünyası, İsrail ilişkileri gelişecek, Kürt ve Kıbrıs sorunlarında yol katedilecektir.

3- Stratejik Dengeci:

Türkiye, NATO müttefikleri ve Avrasya bloğunda yeni oluşan ortaklıkları (Rusya, İran ve Çin) arasındaki dengeyi daha açık şekilde sağlayacaktır. Bazen Batıyı destekleyecek ancak çoğunlukla değişken koalisyonların parçası olacaktır. Bu strateji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2018 seçim manifestosunda yer almaktadır ve AKP ile MHP’li politikacıların dünya görüşünü yansıtmaktadır. Uzun vadede Türkiye için risk taşımaktadır ve bu risk ABD’nin Rusya, İran ve Çin’e karşı caydırıcılık ve savunma gayretlerini zorlaştıracaktır. Bu varsayımsal gelecek AB ve ABD ile süregelen problemlerin çözüme kavuşturulmaması durumunda daha olasıdır.



4- Avrasyalı Güç:

AB ve ABD ile karşılıklı güvensizlik ve politika farklılıkları kırılma noktasına ulaşırken, Türkiye NATO’dan resmi olarak ayrılacaktır ve Avrasya ve Ortadoğu’da gelişmekte olan ortaklıkları ile daha yakın ilişkiler kuracaktır. Bu varsayımsal gelecek, soğuk ve daha muhalif yaklaşımların sonucu olacaktır ve beraberinde askeri çatışma riski barındırmaktadır.

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Türkiye-ABD ilişkilerinin gelecek on yılda alacağı şeklin ABD yararına olması için neler yapılması gerektiği de şöyle anlatılmış:

ABD aynı zamanda, eğer demokratik bir muhalefet ortaya çıkar ve Türkiye’yi daha işbirlikçi müttefik ve güvenilir bölgesel ve küresel ortak olma yolunda yeniden yapılandırırsa, gelecek on yılda ortak çıkarlara uyma konusunda iş birliğini sürdürecek girişimlere ihtiyaç duyacaktır.

ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki görüş farklılıklarını ortadan kaldırmak amacıyla, ABD’nin Türk müttefikleri ve Kürt ortaklarıyla kıvrak diplomatik görüşmeler ve daha fazla politika ayarlamaları yapması gerekir.

‘İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜ KAYBEDEBİLİRİZ’

ABD ve NATO askeri güçlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile sürekli ortak harekât icra etmesi Rusya’nın Türkiye üzerindeki etkisine karşı denge sağlayabilir.

ABD savunma planlayıcıları, geçici veya kalıcı olarak İncirlik Hava Üssü ve Türkiye’deki diğer ABD ve NATO tesislerinin kullanımını kaybetmeye hazır olmalıdır.



ABD ordusu, Türkiye’nin Milli Savunma Üniversitesi’nin müfredatını oluşturmaya yardımcı olma yollarını araştırmalıdır. Böylelikle Türkiye’nin subaylarını ABD okullarına göndermeye devam etmesi sağlanmalıdır."

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Amerika’nın planı bu.

Şimdi anladınız mı Türkiye’de birbirine siyaseten hiç benzemeyen 6 artı 1 siyasi partiyi Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için bir araya getiren güç kimmiş?

Ne demişti Meral Akşener.

"Biz proje ittifakıyız…"



Aynen öyle...



Bugünkü muhalefet, Joe Biden’ın Tayyip Erdoğan’ı devirebilmek için 2020 raporu dersini iyi çalışan oluşturduğu bir projeden başka bir şey değil…

Okudunuz işte…



2.senaryo nasılda çuk diye oturuyor değil mi!

İşte önceki gün toplanan 6 artı bir muhalefet partisi genel başkanlarına kavratılmış bir birliktelik bu!

Ve bir iki ayda ABD ve İngiltere Ankara Büyükelçileri ile sık sık bir araya gelerek sır görüşmeler yapan muhalefet partisi genel başkanlarını şimdi daha iyi tanıyın…

Türkiyedeki muhalefet birlikteliği senaryosu ABD’nin Rand Corperation 2020 raporunda aynen yazıyor…

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Şöyle bir bakın..

ABD kimden yana?

AB kimden yana?

İngiliz kimden yana?

Peki;

PKK kim için oy istiyor?

Ya;

FETÖ?

Ya;

YPG, DHKP-C

Kimi destekliyor!

Açık ne net;

CHP,İP, HDP,SP,DEVA,GP!

Soralım şimdi;

Türk Milleti kanlı terör örgütü PKK’nın, FETÖ’nün desteklediği muhalefete oy verir mi?

Diyorum ki;

Mesele Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin siyaseten var olma mücadelesi değil Türkiye’nin bağımsızlık meselesi!..

Türk Milleti Biden'in "YEDİ KOCALI HÜRMÜZ" gibi 6 + 1 kukla muhalefetinin sırrını çözmeye başladığı an 2023 için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önü açılacaktır!..