Biden'ın kazandığı Georgia için yeniden sayım kararı

ABD seçimlerini kim kazandı? Tüm dünya günlerdir bu sorunu cevabını bekliyor. Seçimlerin favori ismi Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın kazandığı Georgia eyaleti için yeniden sayım kararı alındı.

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ABD başkanlık yarışında her iki aday için de kritik öneme sahip olan ve Demokrat Joe Biden'ın az farkla öne geçtiği Georgia eyaletinde oylar yeninden sayılacak.

ABD, sonuçları henüz kesinleşmeyen başkanlık seçimlerine kilitlenirken, oy sayımın bitmediği 16 seçici delegeye sahip Georgia eyaletinde oyların yeniden sayılması kararı alındı.

Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, yaklaşık 5 milyon oy kullanıldığını ve adaylar arasındaki oy farkının çok az olduğunu belirterek, oyların yeniden sayılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önde götürdüğü eyalette, oyların yüzde 98'inin sayılmasının ardından yarış, az bir farkla Biden lehine dönmüştü.

Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Nevada, Arizona ve Georgia'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor.

Trump cephesi: Seçimler henüz bitmedi

Ülkede 3 Kasım Salı günü düzenlenen ve sonuçları henüz netleşmeyen başkanlık seçimlerinde, kritik eyaletlerden Georgia ve Pennsylvania'da sayım işlemleri devam ederken Joe Biden'ın öne geçmesinin ardından Trump'ın ekibinden açıklama geldi.

Ekibin açıklamasında, "Seçimler henüz bitmedi. Joe Biden'ın seçimleri kazandığına dair yapılan tahminler, henüz oy sayım işlemi bitmeyen 4 eyalete dayanıyor." ifadesine yer verildi.

Georgia'da oy sayım işlemlerinde usulsüzlük olduğu ve oyların yeniden sayılabileceğine işaret edilen açıklamada, Pennsylvania'da da usulsüzlükler olduğu ve Cumhuriyetçi üyelerin oy sayım işlemlerine gözlemci olarak katılmalarına izin verilmediği belirtildi.

Nevada'da ise yasa dışı kullanılmış birçok oy tespit edildiğinin savunulduğu açıklamada, Trump'ın Arizona'da da kazanacağı belirtildi.

Açıklamada, "Biden, Beyaz Saray üzerindeki sahte zaferi için bu eyaletlere güveniyor. Ancak seçim sonuçlandığında, Trump yeniden başkan olacak." değerlendirmesi yapıldı.

Trump, Arizona'da farkı azalttı

Joe Biden’ın Arizona eyaletindeki sayımlarda düne kadar açtığı fark, bugün azalmaya başladı.

Dün 47 bin olan fark bugün 43 bin 570’e indi.

Eyaletin en büyük yerleşimi olan Maricopa’da sayımlar devam ediyor.

Arizona seçmenlerinin neredeyse yüzde 75’inin yaşadığı bölgede sayılmamış 142 bin oy kaldı.

Bazı haber kuruluşları Arizona’da Biden’ın kazandığını ilan etse de BBC bunun için erken olduğu görüşünde.