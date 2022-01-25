BIST 1.922
DOLAR 13,49
EURO 15,27
ALTIN 797,03
HABER /  DÜNYA

Biden'dan hakaret ettiği muhabire özür telefonu

Biden'dan hakaret ettiği muhabire özür telefonu

 ABD Başkanı Joe Biden, hakaret ettiği Fox News Muhabiri Peter Doocy'i arayarak, söylediği sözler için kendisinden özür diledi.

Abone ol

Amerikan basınına değerlendirmede bulunan konuya yakın kaynaklar, Biden'ın söz konusu olayın ardından Doocy'i aradığını ve özür dilediğini belirtti.

Doocy ise Fox News'te Sean Hannity'nin programına katılarak, Biden'ın kendisini aradığını ve "Bu kişisel bir şey değil dostum." dediğini belirtti.

"Biden, aramızdaki havayı yumuşattı. Bundan son derece memnunum. Güzel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik" ifadesini kullanan Doocy, Hannity'nin "Biden özür diledi mi?" sorusu üzerine, "Kimsenin benden özür dilemesine ihtiyacım yok." yanıtını verdi.

Mikrofonunu açık unutan Biden Doocy'e küfretmişti

Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ekibiyle ilgili "haksız rekabetle mücadele" konulu toplantı öncesi gazetecilere açıklama yaptıktan sonra mikrofonunu kapatmayı unutmuştu.

Biden'ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e "Ne aptal birisi" deyip ardından küfür ettiği anlar kameralara yansımıştı. Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekmişti.

ABD'de Biden yönetimi son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021'nin kasım ve aralık aylarında ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'nin doğal gaz depoları bitti kriz büyük iddiası! BOTAŞ'tan açıklama
Türkiye'nin doğal gaz depoları bitti kriz büyük iddiası! BOTAŞ'tan açıklama
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni Honda City, Ne İstediğini Bilenlere
Yeni açıklama yapıldı! Kar yağışı nedeniyle izinli sayılacaklar
Yeni açıklama yapıldı! Kar yağışı nedeniyle izinli sayılacaklar
Başakşehir'de 112 acil sağlık ekipleri hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi
Başakşehir'de 112 acil sağlık ekipleri hamile kadının doğumunu evde gerçekleştirdi
Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi
Seyir halindeyken bayılan sürücü polis aracına arkadan çarparak durabildi
İstanbullu yolda kaldı! Trafik yoğunluğu düşmüyor
İstanbullu yolda kaldı! Trafik yoğunluğu düşmüyor
Başkan Erdoğan talimat verdi! Bakanlar İstanbul'a doğru yola çıktı
Başkan Erdoğan talimat verdi! Bakanlar İstanbul'a doğru yola çıktı
Numan Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş tepkisi
Numan Kurtulmuş'tan Sedef Kabaş tepkisi
Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek
Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek
İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu kar nedeniyle yüzde 90'a ulaştı