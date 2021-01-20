Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'yi gören tanıyamadı! Aleyna Tilki'yle rol alıyor
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda İşte Bu Benim Masalım dizisiyle seyirciyle bulunan Bez Bebek dizisinin çocuk yıldızı Asena Keskinci'nin son halini gören tanıyamadı.
İlk bölümü 20 Eylül 2007 yılında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci bu rolüyle birlikte tanındı. 3 yıl süren dizide başarılı oyunculuğuyla Keskinci akıllarda yer edinmişti.
Bez Bebek'te merhametli ve içten tavırlarıyla, bilhassa çocuk izleyicilerin gönlünü çelen Asena Keskinci, dizinin final yapmasının ardından çeşitli dizi ve film projelerinde rol almıştı.
Aşk Tesadüfleri Sever, Yol Arkadaşım, Ahlak Ağacı gibi sinema filmleriyle seyircisi karşısına çıkan genç oyuncu son olarak Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki diziyle hayranlarıyla buluştu.
Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın başrolünü oynadığı İşte Bu Benim Masalım dizisinde rol alan Asena Keskinci'nin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı.