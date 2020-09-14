Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci'nin değişimi şaşırttı! Görenler tanıyamadı
2007-2010 yılları arasında yayınlanan 'Bez Bebek' dizisinde ‘Yağmur’ karakterine hayat veren Asena Keskinci'yi görenler tanıyamadı.
Bir dönemin en sevilen çocuk oyuncularından Asena Keskinci şimdi güzelliğiyle büyüleyen bir genç kız. Başarılı oyunculuğu ile hafızalara kazınan çocuk ünlülerden Asena Keskinci değişimi ile ağızları açık bıraktı.
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Evrim Akın'ın başrolünde olduğu 'Bez Bebek' dizisinde 'Yağmur' karakterine hayat veren genç oyuncu Asena Keskinci, 3 yıl süren dizide içten tavırlarıyla, özellikle çocuk izleyicilerin gönlünü çelmişti.
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Asena Keskinci son hali ile ünlü oyuncu Mine Tugay'a benzetildi.
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2001 doğumlu Asena Keskinci, 19 yaşına adım atmak için gün sayıyor.
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