Bez Bebek'in küçük Yağmur'u Asena Keskinci'nin inanılmaz değişimi! Büyüdü, kocaman oldu, kimse tanıyamadı...

Bir zamanlar özellikle küçük yaş kesim tarafından çok izlenen dizi Bez Bebek'te Yağmur rolüyle yer alan Asena Keskinci,yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İnanılmaz değişimiyle çok konuşulan Asena Keskinci'nin son haline kimse inanamadı, bir bakan bir daha baktı...