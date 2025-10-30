Bez Bebek'in küçük Yağmur'u Asena Keskinci'nin inanılmaz değişimi! Büyüdü, kocaman oldu, kimse tanıyamadı...
Bir zamanlar özellikle çocukların favori dizisi olan Bez Bebek'te evin küçük kızı Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci uzun zaman sonra ortaya çıktı. Bez Bebek'in Yağmur'u Asena Keskinci inanılmaz değişimiyle gündeme geldi. Kimse o olduğunu anlayamadı. Bakın nasıl değişmiş...
Bir zamanlar özellikle küçük yaş kesim tarafından çok izlenen dizi Bez Bebek'te Yağmur rolüyle yer alan Asena Keskinci,yıllar sonra yeniden gündeme geldi. İnanılmaz değişimiyle çok konuşulan Asena Keskinci'nin son haline kimse inanamadı, bir bakan bir daha baktı...
Başrollerinde Evrim Akın, Fatoş Kabasakal, Oya Aydoğan ve Mehmet Usta gibi oyuncuların yer aldığı Bez Bebek dizisindeki Yağmur rolüne Asena Keskinci hayat veriyordu.
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde kızıl saçlarıyla hafızalara kazınan Asena Keskinci uzun süredir gözlerden uzaktı.
2025 yılında Bağlantı Hatası filmiyle sinemaya dönüş yapan Asena Keskinci genç bir kadın oldu. Bağlantı Hatası filminin galasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç oyuncu açıklamalarıyla da gündeme geldi.