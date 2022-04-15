Bez Bebek Yağmur'u gören tanıyamadı Adı Sevgi'de oynuyor cüretkar pozlar verdi
Bez Bebek dizisiyle üne kavuşan Asena Keskinci şimdilerde Adı Sevgi dizisinde oynuyor. Keskinci'nin son halini görenler tanıyamadı.
Başrollerinde Evrim Akın, Tan Sağtürk, Alpay Atalan, Fatoş Kabasakal'ın yer aldığı Bez Bebek dizisi ilk bölümü 20 Eylül 2007 yılında yayınlandı. İlginç konusuyla dizi kısa sürede bir fenomen haline geldi.
Yayınlandığı dönemde reytingleri altüst eden dizi, günümüzde de tekrar bölümleriyle çocuklarının gözde dizileri arasında kendisine yer buluyor.
Dizide Emre karakterinin kardeşi rolünü oynayan Reyhan Asena Keskinci, bu diziyle popülerliğe kavuşmuştu.
3 yıl süren dizide başarılı oyunculuğuyla Keskinci, merhametli ve içten tavırlarıyla, bilhassa çocuk izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.