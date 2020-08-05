Beyrut'taki felaketin sebebi amonyum nitrat nasıl bir patlayacı? Türkiye'de satılıyor mu?

Lübnan Başbakanı Hassan Diab Beyrut’ta meydana gelen patlamanın sebebinin gübre ve patlayıcı yapımında kullanılan 2 bin 700 ton amonyum nitratın olduğunu açıkladı. Aynı madde, 2015 yılında Çin’in büyük bir liman kenti olan Tianjin'de de patlamaya neden olmuştu. Tianjin felaketinde, ilk yangına su ile müdahale edilmesi olayı daha da kötüleştirmişti. Amonyum nitrat Türkiye'de terör örgütlerinin de kullandığı bir madde. Bu sebeple Türkiye'de satışı yasaklanmıştı.