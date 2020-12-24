Beyonce'den örnek hareket! Kira ödeyemeyen 100 kişiye 5 bin dolar bağış
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, koronavirüs salgının vurduğu ekonomiden etkilenenlere yardım eli uzatıyor. Ünlü şarkıcı, kurduğu dernek üzerinden kira ödemede güçlük çeken 100 kişiye 5 biner dolar bağışlayacağını açıkladı.
Beyonce'den herkese örnek olacak bir yardım geldi. Servetinin 355 milyon dolar olduğu tahmin edilen dünyaca ünlü şarkıcı, kira yardımı yapacak. kurduğu BeyGOOD adlı yardım kuruluşu üzerinden, salgında kirasını ödemekte güçlük çeken ya da evinden tahliye edilenler arasından 100 kişiye 5 biner dolar bağış yapılacağını duyurdu.
Dernekten yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:
''Bu Noel sezonu birçok kişi evleriyle ilgili sorun yaşarken, bazı güzel haberleri paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Beyonce, haciz veya tahliyeyle karşı karşıya kalan bireylere ve ailelere 5 biner dolarlık hibe veriyor.''
''Covid-19'un neden olduğu salgınla karşı karşıya kaldığımızda BeyGOOD fark yaratmak için bir plan yaptı. İnsanlara gıda, su, ev gereçleri ve Covid testi gibi temel ihtiyaçları sağlayan ülke çapındaki kuruluşlara yardım ettik.''
''Ruh sağlığı desteği de verdik. Ardından BeyGOOD Küçük İşletme Etki Fonu'muzu başlattık ve bugüne kadar 250'den fazla küçük işletme 10 bin dolar hibe aldı.''