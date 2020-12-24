Beyonce'den örnek hareket! Kira ödeyemeyen 100 kişiye 5 bin dolar bağış

''Covid-19'un neden olduğu salgınla karşı karşıya kaldığımızda BeyGOOD fark yaratmak için bir plan yaptı. İnsanlara gıda, su, ev gereçleri ve Covid testi gibi temel ihtiyaçları sağlayan ülke çapındaki kuruluşlara yardım ettik.''