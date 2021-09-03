Beyonce'den 'eşi Jay Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişki' itirafı...
Ünlü şarkıcı Beyonce, cinsel ilişki itirafıyla dünya magazinine bomba gibi düştü. Beyonce, eşi Jay-Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ses getirecek açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Jay-Z ile evli olan Beyonce'un cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 40 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu.
Beyonce, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.
Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım. Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok" dedi.