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Beyonce'den 'eşi Jay Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişki' itirafı...

Beyonce'den 'eşi Jay Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişki' itirafı...

Ünlü şarkıcı Beyonce, cinsel ilişki itirafıyla dünya magazinine bomba gibi düştü. Beyonce, eşi Jay-Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

Beyonce'den 'eşi Jay Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişki' itirafı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ses getirecek açıklamalarda açıklamalarda bulundu. Jay-Z ile evli olan Beyonce'un cinsel ilişki itirafı ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

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Beyonce'den 'eşi Jay Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişki' itirafı...

Hollywood'un popüler çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı. 40 yaşındaki Beyonce, ABD'de katıldığı bir radyo programında ilginç itiraflarda bulundu.

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Beyonce'den 'eşi Jay Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişki' itirafı...

Beyonce, halka açık alanlarda ilişkiye girmekten zevk aldığını söyledi.

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Beyonce'den 'eşi Jay Z ile halka açık yerlerde cinsel ilişki' itirafı...

Dünyaca ünlü şarkıcı, "Bu durum çoğu insana garip geliyor farkındayım. Ancak kararlarımızı ve düşüncelerimizi kimsenin sert bir biçimde sorgulama hakkı yok" dedi.

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