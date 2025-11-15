Beyoğlu'ndaki metro inşaatında iskele çöktü, bazı işçiler yaralandı

Beşiktaş Kabataş'ta bulunan metro inşaatının eksi 6 katındaki iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. 2 işçi kendi imkanlarıyla göçükten çıkarken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 2 işçi de sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, Kabataş İskelesi'nin yanındaki M7 metro hattında yapılan çalışma sırasında, eksi 6. katındaki iskelede çökme meydana geldi.

Bazı işçilerin yaralandığı olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı olarak çıkarılan bir işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer işçileri çıkarma çalışmaları sürüyor.