Beyoğlu'nda lüks aracında 5 TL'ye karpuz sattı o sürücü bakın kim çıktı

Beyoğlu'nda dün yol kenarına çekilen lüks otomobilin ön bagajında sergilenen karpuzların tanesi 5 liradan satıldı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan araç sahibi kişi, sattığı karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaşmıştı. Şahıs herkesin dikkatini çekmeyi başarırken 'neden böyle bir şey yaptı' sorusu yanıt buldu.