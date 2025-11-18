BIST 10.680
Beyoğlu'nda kafede deterjanlı kahve içen genç kadın zehirlendi

Beyoğlu'nda yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı iddia edilen kahveyi içen müşterinin zehirlenmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Kahvenin yapıldığı iş yeri mühürlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğlen saatlerinde Ömer Avni Mahallesi'ndeki bir kafede A.Ö.T'nin (26) zehirlenerek hastaneye kaldırılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda, E.Ö'nün (52) kızlarının işlettiği kafede şişelere deterjan koyduğu, A.Ö.T'nin içtiği kahvenin yanlışlıkla endüstriyel bulaşık deterjanıyla yapıldığı belirlendi.

Ekipler, kahveyi yapan M.A. (50) ile işletme sahibi S.N.Ö'yü (28) gözaltına aldı.

İşletme mühürlenirken, hastaneye kaldırılan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, M.A'nın kahveyi yapması ve A.Ö.T'nin kafedeyken rahatsızlanması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

