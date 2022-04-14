Beyoğlu'nda 40 yolculu İETT otobüsü alev topuna döndü

Alevin çıktığını görünce direkt sağa çektim. Yolculara "hiç panik yapmadan aşağı inelim lütfen. Araç yanıyor." dedim. Hiç kimseye bir şey olmadı. Herkes aşağı indi, sağa çektim. Hararet olsa ekranda görünürdü. Büyük ihtimal yağdan, sıcaklıktan veya elektriksel mekanik bir sorundan meydana geldi" dedi.