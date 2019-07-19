Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde erkek cesedi bulundu. Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen ceset morga kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Bedrettin Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi'nde vatandaşların yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gördükleri ihbarında bulunması üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
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Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin 22 yaşındaki A. E'ye ait olduğu tespit edildi.
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Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ceset etrafını bezle sararak inceleme yaptı. İncelemenin ardından A.E’ye ait ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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22 yaşındaki gencin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
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