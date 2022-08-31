Beyninizin sınırlarını zorlayacak! İşte Çinlilerin beyin yoran I.Q. testi!
Çinlilerin yaptığı son çılgınlık olan I. Q. testi internette binlerce defa tıklandı. Beyninizin sınırlarını zorlayacak olan bu testi bakalım çözebilecek misiniz? Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle beyin sınırlarını zorlayan o testler...
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır. Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
(Cevapları foto galerinin sonunda)
Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?
Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?