Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak
Sıra dışı özellikleri nedeniyle dünyada 'uzaylı' muamelesi gören 'Blob' bu defa gerçekten uzaya gidiyor. Benzeri olmayan bu organizma, uzayda iki ayrı teste tabi tutulacak.
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar olabilecek en sıra dışı konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Kendi gezegeninde bir uzaylı gibi olan 'Blob' isimli sıra dışı organizmayı bilim insanları hala sınıflandırabilmiş değil. Blob ne bir bitki ne bir hayvan.
Bilimsel adı 'Physarum polycephalum' olan Blob bir tür balçık küfü ve uzun süredir bilim dünyasını büyülüyor ve şimdi, Dünya'nın yüzlerce kilometre yukarısında bulunan astronotlar ve yüz binlerce Fransız okul öğrencisi tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen benzersiz bir deneyin parçası olacak.
Blob Dünya'da ilk olarak yaklaşık 500 milyon yıl önce ortaya çıktı ve çok çekirdekli tek bir hücreden oluştuğu için geleneksel biyolojiye meydan okuyor.
Çoğu organizma hücrelerin bölünmesi yoluyla büyüyüp çoğalırken, Physarum polycephalum bu şekilde yapmıyor.