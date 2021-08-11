Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar olabilecek en sıra dışı konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Kendi gezegeninde bir uzaylı gibi olan 'Blob' isimli sıra dışı organizmayı bilim insanları hala sınıflandırabilmiş değil. Blob ne bir bitki ne bir hayvan.