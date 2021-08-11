BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 483,09

Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak

Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak

Sıra dışı özellikleri nedeniyle dünyada 'uzaylı' muamelesi gören 'Blob' bu defa gerçekten uzaya gidiyor. Benzeri olmayan bu organizma, uzayda iki ayrı teste tabi tutulacak.

Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar olabilecek en sıra dışı konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Kendi gezegeninde bir uzaylı gibi olan 'Blob' isimli sıra dışı organizmayı bilim insanları hala sınıflandırabilmiş değil. Blob ne bir bitki ne bir hayvan.

111
Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak

Bilimsel adı 'Physarum polycephalum' olan Blob bir tür balçık küfü ve uzun süredir bilim dünyasını büyülüyor ve şimdi, Dünya'nın yüzlerce kilometre yukarısında bulunan astronotlar ve yüz binlerce Fransız okul öğrencisi tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen benzersiz bir deneyin parçası olacak.

211
Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak

Blob Dünya'da ilk olarak yaklaşık 500 milyon yıl önce ortaya çıktı ve çok çekirdekli tek bir hücreden oluştuğu için geleneksel biyolojiye meydan okuyor.

311
Beyni yok ama problem çözüyor! 720 cinsel organlı 'Blob' uzaya gidiyor 2 test yapılacak

Çoğu organizma hücrelerin bölünmesi yoluyla büyüyüp çoğalırken, Physarum polycephalum bu şekilde yapmıyor. 

411