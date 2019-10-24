Beyni, ağzı ve gözleri olmayan esrarengiz canlı! 720 cinsiyeti var
PARİS Paris Hayvanat Bahçesi sıradışı bir 'canlıyı' ağırlıyor. Blob yani "damla" adlı tuhaf canlı bitkiye benziyor ancak bilim adamları 'kesin eminiz bitki değil' diyor.
Paris Hayvanat Bahçesi'nde sergilenen bitkiye benzeyen bu sıradışı sorganizmaya Blom yani 'Damla' adı verildi. Tek hücreli ve doğanın gizemlerinden biri olarak görülüyor. Hayvanat bahçesinin bu tuhaf misafiri 'beyni' olmamasına rağmen 'öğrenme yeteneği' ile büyülüyor. Dahası kendini 2 dakikada kendini iyileştirebiliyor.
Paris Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Bruno David bitkiyle ilgili esrarengiz bilgileri şöyle aktardı:
-'Aslında tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün bile gerçekten bir hayvan mı yoksa mantar mı olduğunu bilmiyoruz. Bitki değil ondan eminiz. Mantarla hayvan arası bir şey gibi.
Yaşlanmıyor, ölmüyor
Blob uykuda olan bir dönemden sonra yeniden canlanabiliyor, böylece yaşlanmıyor. Tek bir hücre içermesine rağmen birkaç metre karelik bir alana yayılabiliyor. Blob’un beyni ya da sinir sistemi, gözleri, kulakları ya da ağzı yok ama öğrenebiliyor. Bilim adamları bunu en etkili özelliği olarak görüyorlar.
Kendini iyileştirebiliyor
Blom yani Türkçe ismi ile Damla'yı kestiğinizde 2 dakika içinde kendini iyileştiriyor. Beyni olmayan Blob, problem çözme yeteneğine sahip. Öğrenme becerisi hayli yüksek olan blob, yeni bir ortama yerleştirildiğinde çevresini değerlendirip ona göre yayılıyor. Beğendikleri bir şey bulurlarsa oraya olan yolu güçlendiriyor, bulamazlarsa geri çekiliyorlar.