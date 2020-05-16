Beyne zarar veren alışkanlıklar neler az konuşmak kötü etkiliyor!

Uyurken Başını Örtmek

Bir çoğumuzda uyurken başımızı örtme alışkanlığı vardır. Fakat bu kötü bir alışkanlıktır ve beynimize zarar vermenin yaygın yollarından birisidir. Bu alışkanlık, uyku sırasında vücudun saf oksijeni solumasını önler. Ve oksijen yerine daha fazla karbonhidrat solumanıza sebep olur.