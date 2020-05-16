Beyne zarar veren alışkanlıklar neler az konuşmak kötü etkiliyor!
Beyne zarar veren alışkanlıkları tanımak ve bunlardan uzak durmak genel sağlığımıza da büyük katkı sağlar. Peki beyne zarar veren kötü alışkanlıklar nelerdir? İşte detaylar...
Uyurken Başını Örtmek
Bir çoğumuzda uyurken başımızı örtme alışkanlığı vardır. Fakat bu kötü bir alışkanlıktır ve beynimize zarar vermenin yaygın yollarından birisidir. Bu alışkanlık, uyku sırasında vücudun saf oksijeni solumasını önler. Ve oksijen yerine daha fazla karbonhidrat solumanıza sebep olur.
Uykusuzluk
Uykusuzluk beyninize olduğu gibi tüm vücudunuza yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden birisidir. Vücut hücrelerinizin ve dokularınızın yenilenmesi için 7 ile 8 saatlik sağlıklı bir uykuya ihtiyacınız vardır. Özellikle uzun bir çalışma sürecinden sonra neyin hücreleriniz dinlenmeye ihtiyaç duyarlar.
Aşırı Şeker Tüketmek
Şeker insanın kullandığı en tehlikeli maddelerden birisidir. İşlenmiş gıdalar ve meyve suları, karbonatlı içecekler, tatlılar ve kekler yoluyla fazla şeker tüketimi vücudun hayati besinleri emebilme yeteneğini olumsuz etkileyebilir.
Kahvaltı Öğününü Atlamak
Diyet rutininde olsanız bile kahvaltı öğününü atlamak yapabileceğiniz en tehlikeli şeydir. Bir önceki geceki akşam yemeğinden sonra uzun bir oruç aralığından sonra vücudun beyne oksijen taşımasını etkileyen elektrolitler ve besinlerin depolanması gerekir.