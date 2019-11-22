Beylikdüzü’nde kan donduran intihar! Bu mesajdan sonra 13. kattan atladı

İSTANBUL Beylikdüzü’nde kan donduran bir intihar vakası yaşandı. 54 yaşındaki Suphi Orak adındaki vatandaş yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Orak'ın yakın çevresindeki bazı kişilerin ihanetiyle karşılaştığı ve eşinin kanser nedeniyle öldüğü için bunalıma girdiği öğrenildi. Komşuları, Orak'ın eşine roman yazdığını ve ölümü üzerine romanın yarım kaldığını ifade ederek üzüntülerini belirtti.