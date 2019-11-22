Beylikdüzü’nde kan donduran intihar! Bu mesajdan sonra 13. kattan atladı
İSTANBUL Beylikdüzü’nde 54 yaşındaki Suphi Orak adındaki vatandaş yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Eşini kısa süre önce kanserden kaybettiği, ve yaşamındaki bazı kişilerin ihanetiyle karşılaştığı için bunalıma giren Orak’ın, intihardan önce yakınlarına attığı son mesajı ortaya çıktı.
İSTANBUL Beylikdüzü’nde kan donduran bir intihar vakası yaşandı. 54 yaşındaki Suphi Orak adındaki vatandaş yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti. Orak'ın yakın çevresindeki bazı kişilerin ihanetiyle karşılaştığı ve eşinin kanser nedeniyle öldüğü için bunalıma girdiği öğrenildi. Komşuları, Orak'ın eşine roman yazdığını ve ölümü üzerine romanın yarım kaldığını ifade ederek üzüntülerini belirtti.
Orak'ın, intihardan önce yakınlarına son bir mesaj attığı öğrenildi.
Olay, Beylikdüzü Barış Mahallesi Yeşil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşini kısa süre önce kanserden kaybeden Suphi Orak (54), bunalıma girdi.
Eşinin kaybetmesinin üzüntüsünü yaşayan Orak, bugün yaşadığı binanın 13'üncü katından atlayarak intihar etti.