Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir emlakçılar 'Türklere ev yok' diye çevirmeye başladı!

İSTANBUL'da artık kiralık ve satılık ev bulmak imkansız hale geldi. Emlakçılar vatandaşlık karşılığı satılık ev ilanları asmaya başladı. Kiralık evler içinse 'Türklere uygun değil" ya da sadece Arapça yazılı ilanlar görmek mümkün.

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İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kiralık ev bulmak zorlaştı. Arz sınırlı talep çok olunca fiyatlar da hızla yükseldi. Vatandaş bütçesine uygun ev bulmakta zorlanırken, şimdi bir de evlerin sadece yabancıya kiralanması sorunu çıktı. Müşterilerin yabancılaşmasıyla Arap emlakçılar da sektörde yerini aldı.

Size uygun değil Emlak sitelerinde ‘Türkler aramasın, sadece yabancıya kiralık’ gibi ilanların sayısının artmaya başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Sadece yabancılara hizmet verdiğini belirten emlakçılar arayan Türk vatandaşlarını ‘Size uygun değil’ diyerek geri çeviriyor” dedi.

Artık ilanlarda başlıkların bile yabancı dillerde verilir hale geldiğini söyleyen Akdoğan, “Aynı sitede aynı özelliklerdeki daireleri yabancılara çok daha yüksek fiyatlar ile pazarlayan, eşyalı hale getirip günlük kiraya veren bu ilanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlığa uygun" ilanı

İstanbul’da, özellikle Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçelerindeki Arapça ilanlar, sadece Arap müşterilere yönelik. Ayrıca bazı ilanlarda “Vatandaşlığa uygun” gibi ifadeler bulunuyor. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, “Genelde daha proje halinde olan ve piyasaya sokulmayan işlerle anlaşıyorlar. Bu şekilde istedikleri gibi yüksek fiyattan satış yapabiliyorlar” dedi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise “Denetimsiz durumda olan bu işletmeler ayrıca yabancılara satış başta olmak üzere birçok iş ve işlemde mağduriyetlere yol açıyor. Hatta verdikleri yüksek ilanlar ile piyasayı bozuyor, fiyatların yukarı yönlü gidişine sebep oluyorlar” diye konuştu.