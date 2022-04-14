BIST 2.460
DOLAR 14,60
EURO 15,97
ALTIN 926,03
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK
ADV Kazancımız Allah İçin Verdiğimizdir

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir emlakçılar 'Türklere ev yok' diye çevirmeye başladı!

Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir emlakçılar 'Türklere ev yok' diye çevirmeye başladı!

İSTANBUL'da artık kiralık ve satılık ev bulmak imkansız hale geldi. Emlakçılar vatandaşlık karşılığı satılık ev ilanları asmaya başladı. Kiralık evler içinse 'Türklere uygun değil" ya da sadece Arapça yazılı ilanlar görmek mümkün.

Abone ol

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kiralık ev bulmak zorlaştı. Arz sınırlı talep çok olunca fiyatlar da hızla yükseldi. Vatandaş bütçesine uygun ev bulmakta zorlanırken, şimdi bir de evlerin sadece yabancıya kiralanması sorunu çıktı. Müşterilerin yabancılaşmasıyla Arap emlakçılar da sektörde yerini aldı.

Size uygun değil

Emlak sitelerinde ‘Türkler aramasın, sadece yabancıya kiralık’ gibi ilanların sayısının artmaya başladığını belirten Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, “Sadece yabancılara hizmet verdiğini belirten emlakçılar arayan Türk vatandaşlarını ‘Size uygun değil’ diyerek geri çeviriyor” dedi.

Artık ilanlarda başlıkların bile yabancı dillerde verilir hale geldiğini söyleyen Akdoğan, “Aynı sitede aynı özelliklerdeki daireleri yabancılara çok daha yüksek fiyatlar ile pazarlayan, eşyalı hale getirip günlük kiraya veren bu ilanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmalı” şeklinde konuştu.

"Vatandaşlığa uygun" ilanı
İstanbul’da, özellikle Esenyurt, Beylikdüzü ve Başakşehir ilçelerindeki Arapça ilanlar, sadece Arap müşterilere yönelik. Ayrıca bazı ilanlarda “Vatandaşlığa uygun” gibi ifadeler bulunuyor. İstanbul Umum Emlak Komisyoncuları Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nizameddin Aşa, “Genelde daha proje halinde olan ve piyasaya sokulmayan işlerle anlaşıyorlar. Bu şekilde istedikleri gibi yüksek fiyattan satış yapabiliyorlar” dedi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan ise “Denetimsiz durumda olan bu işletmeler ayrıca yabancılara satış başta olmak üzere birçok iş ve işlemde mağduriyetlere yol açıyor. Hatta verdikleri yüksek ilanlar ile piyasayı bozuyor, fiyatların yukarı yönlü gidişine sebep oluyorlar” diye konuştu. 

İlgili Haberler
250 bin dolara emlak alana Türk vatandaşlığı şartına zam yapıldı! Kira fiyatları 4 katına çıktı 3 bin liralık daire 12 bin oldu! Ukrayna savaşı kiralık evleri uçurdu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den müjde! Uzun süredir bekleniyordu bugün başlıyor İstanbul, İzmir, Antalya...
Foto Galeri Meteoroloji'den müjde! Uzun süredir bekleniyordu bugün başlıyor İstanbul, İzmir, Antalya... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
YSK'dan seçimler için dikkat çeken karar! 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenecek
YSK'dan seçimler için dikkat çeken karar! 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenecek
Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek
Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan eski devlet başkanı ABD'ye iade edilecek
Market ve pazardaki fahiş zamlar için yeni sistem! Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda karar açıklandı
Market ve pazardaki fahiş zamlar için yeni sistem! Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nda karar açıklandı
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! TBMM'ye sunuldu 25 gün süre verildi
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! TBMM'ye sunuldu 25 gün süre verildi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kurallarını açıkladı Suudi Arabistan hac için yaş şartı koydu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kurallarını açıkladı Suudi Arabistan hac için yaş şartı koydu
Piyasalar faiz kararına odaklandı! Ekonomistlerin beklentisi ne?
Piyasalar faiz kararına odaklandı! Ekonomistlerin beklentisi ne?
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
İstanbul Hali'nde sebze fiyatlarına bakın markette 4 katına satılıyor
Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova vuruldu ağır hasar aldı
Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi Moskova vuruldu ağır hasar aldı