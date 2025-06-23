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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık yeniden hastaneye sevk edildi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık yeniden hastaneye sevk edildi

Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye götürüldü. Daha önce kanser tedavisi gören Çalık’ın, boyun bölgesindeki rahatsızlığının nüksettiği belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra İzmir Buca Cezaevi’ne nakledilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle ikinci kez hastaneye sevk edildi.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık, geçtiğimiz hafta cezaevi koşullarının sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılmış ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene edilmişti.

Murat Çalık hastaneye sevk edildi

Bugün yeniden aynı hastaneye götürülen Çalık’ın, geçmişte yaşadığı rahatsızlığın nüksettiği bildirildi. Avukatı Melih Koçan, yaptığı açıklamada, “Henüz doktor kontrolü gerçekleşmediği için net bir bilgiye sahip değiliz ancak boyun lenflerinde daha önce yaşadığı sağlık sorununun yeniden ortaya çıkması nedeniyle sevk yapıldı” dedi.

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