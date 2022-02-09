Beykoz’da dere taştı, yol sular altında kaldı! Mahsur kalan 3 kişi böyle kurtarıldı

İstanbul’da etkili olan sağanak yağmur sonrası su baskınları meydana geldi. Beykoz Göllü Mahallesi'nde akmakta olan Riva deresi yoğun yağış sonrası taştı. Mahallede bulunan bir evin camlarını takmaya gelen Binali Aldoğan, Serdar Çarıklıoğlu ve Alpay Demir sağanak yağışın artması ve derenin taşmasıyla saat 01.30 sıralarında mahalleden çıkmak istedi.