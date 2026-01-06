BIST 12.024
Beykoz kamyon eve çarptı: 2 ölü

İstanbul Beykoz'da, kontrolden çıkan kamyonun önce iki yayaya, ardından da park halindeki otomobile ve bir eve çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Anadolukavağı Mahallesi Mirşah Hamam Sokak üzerinde yokuş aşağı ilerleyen Emet Tüfenk idaresindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıktı.

Yolda yürüyen yabancı uyruklu İllaria Carroza ile Wiebe Wermer'e, ardından da park halindeki otomobile çarpan kamyon, yol kenarındaki bir eve çarptıktan sonra durabildi. Kamyonun ön kısmı evin altındaki dükkana girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan İllaria Carroza ile Wiebe Wermer ise ilk müdahalenin ardından Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Wermer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından kamyon, çekici yardımıyla kaldırıldı.

