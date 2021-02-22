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Beyin Yorgunluğu yaşayanlar dikkat!

5G teknolojisi için çalışmalar başlayalı çok oldu. Manyetik kirlilik son 20 senede hiç olmadığı kadar arttı. Havada gezinin farklı frekanslardaki dalgalar beynimizi nasıl etkiliyor? Beyin yorgunluğu, kaygı ve takıntı gibi son yüzyılın hastalıkları elektromanyetik kirlilikle ne kadar bağlantılı? Beyin yorgunluğu çekenlere tavsiyeler ve hafızaya iyi gelen bazı bilgiler... Beynimizin şaşırtıcı özelliklerini DR. Beyin kitabıyla çok konuşulan Nörobilimci Mehmet Yavuz anlatıyor. Bahar Saygılıer'in sun

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