"Beyin yiyen amip gözden bulaşabiliyor" Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat!

Tatlı sulara dikkat çeken Arman, "Akarsu, göl gibi temizliğinden emin olmadığınız tatlı sularda yüzmeyin. Temiz bir kaynaktan gelmeyen suyla doldurulan havuzdaki klorlama yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız solüsyonun temizliğine de dikkat edin. Lens kullanan kişiler iki kat dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.