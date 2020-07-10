"Beyin yiyen amip gözden bulaşabiliyor" Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat!
ABD'de görülen ve 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın Türkiye'de görüldüğü yönünde açıklamalar herkesi korkuttu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, tatlı sulara dikkat çekti.
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, beyin yiyen amipin gözden bulaşabildiğini söyledi.
Tatlı sulara dikkat çeken Arman, "Akarsu, göl gibi temizliğinden emin olmadığınız tatlı sularda yüzmeyin. Temiz bir kaynaktan gelmeyen suyla doldurulan havuzdaki klorlama yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız solüsyonun temizliğine de dikkat edin. Lens kullanan kişiler iki kat dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.
Koronavirüs salgınıyla sarsılan ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalandı.
Burundan girerek beyine yerleşen amipin bir haftada ölüme yol açtığının açıklanmasının ardından Türkiye’de de bu tür vakalara rastlandığı belirtildi.