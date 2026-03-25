Beyin tümörü ile mücadele eden Lara’nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı 26 yaşına bastı! Güzelliği olay
Şarkıcı Lara son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları ile gündem oluyor. Sevilen şarkıcı gördüğü tedaviler ve sağlıkla ilgili süreciyle merak edilirken son olarak su gibi güzel kızı ile karesini yayınladı. İşte Lara'nın herkesi hayran bırakan 26 yaşındaki güzel kızı...
Ünlü şarkıcı Lara, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu kez kızı Sıla’nın doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Uzun süredir gözlerden uzak büyüttüğü kızının yeni yaşını duygusal sözlerle kutlayan Lara’nın paylaşımı kısa sürede ilgi gördü. 26 yaşına giren Sıla ise güzelliğiyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla beyninde kitle tespit edildiğini duyuran Lara, sevenlerini korkutmuştu. Tedavi sürecini sosyal medya hesabından zaman zaman paylaşan ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu dönemi sabır ve inançla atlattığını anlatmıştı. Yapılan kontroller sonrası beynindeki kitlenin iyi huylu olduğunun anlaşılması ise hem Lara’ya hem de sevenlerine büyük bir rahatlama yaşattı. Sanatçı, aldığı bu güzel haberin ardından duygusal bir paylaşım yaparak gözyaşlarını tutamadığını söylemişti.
Sağlık süreciyle ilgili samimi açıklamalar yapan Lara, yaşadığı fiziksel ve duygusal yorgunluğun nedenini artık daha net gördüğünü belirtmişti. Tedavisine düzenli şekilde devam ettiğini söyleyen sanatçı, yeniden spor yapmaya başladığını da paylaşmıştı. Yaptığı açıklamada geçmişte yaşadığı acıları geride bıraktığını vurgulayan Lara, artık hayata daha güçlü ve daha huzurlu baktığını ifade etmişti. Ünlü şarkıcının “yeniden doğmuş gibiyim” sözleri, takipçilerinden büyük destek görmüştü.
Sağlık sürecinde moralini yüksek tutmaya çalışan Lara, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Selahattin Ergüder ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Sıla’nın 26’ncı yaşını kutlayan sanatçı, anne-kız karesini sosyal medya hesabından paylaştı. Lara’nın kızına yazdığı duygusal not, paylaşımın en çok konuşulan detayı oldu.