Beyin ölümü iddiası! Fatih Ürek'in kalbi 20 dakika durmuştu son haber geldi
Fatih Ürek'in son durumuna ilişkin haberleri yakın arkadaşı İzzet Çapa açıkladı. Hastanede ünlü sanatçıyı ziyaret eden İzzet Çapa, 'Beyin ölümü gerçekleşti' iddialarına da açıklık getirdi. Fatih Ürek henüz doktorlar tarafından uyandırılmış değil. 72 saatlik kritik süreci takip eden doktorlar, Fatih Ürek'i bu süreçteki duruma göre uyandıracak. İşte Fatih Ürek'ten gelen son dakika haberleri...
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama, yakın dostu İzzet Çapa'dan geldi. İzzet Çapa, medyaya düşen 'Fatih Ürek'in beyin ölümü gerçekleşti' haberlerine doktorları ile yaptığı görüşme sonrasında açıklık getirdi. Fatih Ürek için 72 saatlik kritik süreç devam ediyor. Doktorların Fatih Ürek'i ne zaman uyandıracağı ise henüz açıklanmış değil. Ünlü sanatçının felç riski de belirsiz. İşte hastanede Fatih Ürek'i ziyaret edip doktorlarından bilgi alan İzzet Çapa'nın açıklamaları:
Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbi duran ve yapılan müdahale sonucu hayata döndürülen 59 yaşındaki Fatih Ürek, hâlâ yoğun bakımda tutuluyor. Ünlü sanatçının beyin sapında hasar oluştuğu iddiaları gündeme gelirken, sağlık ekibi tedaviyi titizlikle sürdürüyor.
FATİH ÜREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fatih Ürek'in yakın arkadaşı İzzet Çapa, sanatçının son durumuna dair sosyal medyadan açıklama yaptı. Çapa şu bilgileri verdi:
- "Fatih'in tedavi gördüğü hastaneden yeni çıktım. Sevenleri, dostları ve ailesi aynı kapının önünde umutla bekliyor. Herkesin tek isteği onun o ışıltılı gülümsemesini yeniden görebilmek."
"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKTİ" İDDİASI
-"Lütfen internette dolaşan hiçbir habere inanmayın. Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik kritik süreci takip ediyor. Fatih'in kalbi güçlü, direnci yerinde. O 20 dakikalık süreçte beyninde olası etkiler inceleniyor, ancak henüz net bir durum yok."