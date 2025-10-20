Beyin ölümü iddiası! Fatih Ürek'in kalbi 20 dakika durmuştu son haber geldi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi devam eden ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama, yakın dostu İzzet Çapa'dan geldi. İzzet Çapa, medyaya düşen 'Fatih Ürek'in beyin ölümü gerçekleşti' haberlerine doktorları ile yaptığı görüşme sonrasında açıklık getirdi. Fatih Ürek için 72 saatlik kritik süreç devam ediyor. Doktorların Fatih Ürek'i ne zaman uyandıracağı ise henüz açıklanmış değil. Ünlü sanatçının felç riski de belirsiz. İşte hastanede Fatih Ürek'i ziyaret edip doktorlarından bilgi alan İzzet Çapa'nın açıklamaları: