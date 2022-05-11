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Beyin kanaması geçirmişti! Son hali ve sağlık durumu ortaya çıktı: Teşkilat Mesut Akusta: Artık...

Beyin kanaması geçirmişti! Son hali ve sağlık durumu ortaya çıktı: Teşkilat Mesut Akusta: Artık...

Sağlık sorunuyla zor günler geçiren 58 yaşındaki usta oyuncu Mesut Akusta ortaya çıktı.

Beyin kanaması geçirmişti! Son hali ve sağlık durumu ortaya çıktı: Teşkilat Mesut Akusta: Artık...

Mesut Akusta, Ağustos 2021'de Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve acil ameliyata alınmıştı. 

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Beyin kanaması geçirmişti! Son hali ve sağlık durumu ortaya çıktı: Teşkilat Mesut Akusta: Artık...

 Sevenlerini korkutan usta oyuncu, Eylül oyuncu hastaneden taburcu olmuştu. 

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Beyin kanaması geçirmişti! Son hali ve sağlık durumu ortaya çıktı: Teşkilat Mesut Akusta: Artık...

Oyuncu Mesut Akusta, önceki gün eşi Şafak Özbir ve kızı Berfin Cano Akusta ile birlikte Bebek Parkı'nda objektiflere yansıdı.

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Beyin kanaması geçirmişti! Son hali ve sağlık durumu ortaya çıktı: Teşkilat Mesut Akusta: Artık...

Kızını salıncakta sallayan Akusta, Berfin Cano ile eğlenceli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. 

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