Beyaz'la Joker reyting rekoru kırdı! Esprisi ile olay oldu...

Beyazıt Öztürk’ün, “Bütün kanallara çok teşekkür ediyorum. Ben yayına başlayacağım diye, yeni yılın ilk haftasında bütün dizileri, her şeyleri kaldırmışlar” esprisi paylaşım rekoru kırdı. İzleyiciden tam not alan Beyaz’la Joker, reyting yarışına birincilikle dahil oldu. Beyazıt Öztürk hayranları, sanal medyada yaptıkları paylaşımlarda hem Beyaz’la yeniden buluşmanın mutluluğunu hem de yarışmaya olan beğenilerini dile getirdi.