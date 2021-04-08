Beyazıt Öztürk'ün son halini gören şaştı kaldı! Yeni projesini açıkladı tarih verdi
Bir süredir ekranlardan uzak olan 52 yaşındaki Beyazıt Öztürk'ün son hali görenleri şaşırttı. Öztürk, hayranlarını sevindirecek haberi açıkladı.
1996 yılında seyirciyle buluşan Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show, 600'ü aşkın yayınlanan bölümüyle ekranların fenomen programı haline gelmişti. Son yıllarda düşen reytingler sonucu Beyaz Show 2018 yılında ekranlara veda etmişti.
Beyaz Show'la televizyon ekranlarına ara veren Öztürk, Youtube kanalı için proje yapmaya başlamıştı.
Youtube kanalında umduğu başarıyı elde edemeyen Öztürk'ün videolarını yoruma kapatması büyük ses getirmişti. Öztürk, Youtube kanalına içerik üretimi kısa sürede bitmişti.
Youtube projesi sonrası O Ses Türkiye'de jüri koltuğuna oturarak ekrana dönen Öztürk, 2 sezon boyunca seyirciyle buluşmuştu.