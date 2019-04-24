Beyazıt Öztürk'ün programına konuk olan Simge seksi dansı ve süper minisiyle yürek hoplattı

Göbek dansı olay oldu: Yaklaşık yedi bin davetlinin izlediği Beyaz Show'da Simge, Hakan Altun ve Oğuzhan Koç sevilen şarkıları ile salonu coştururken Simge bu yıla damgasını vurduğu şarkısı ‘Öpücem'i söylerken yaptığı göbek şovla geceye damgasını vurdu.