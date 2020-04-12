Beyazıt Öztürk Müge ve Gülşen'e konuştu! Beyaz Show bombasını patlattı
Kanal D'de yayımlanan Müge Ve Gülşen ile 2. Sayfa programı alınan karar ile artık hafta sonu iki gün ekranlara geliyor. Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’ın sunduğu “Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa” programına, Beyazıt Öztürk konuk oldu.
Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, bugün konuk olduğu Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında çok özel açıklamalarda bulundu. Öztürk, yeniden ekrana gelen Beyaz Show’un nostalji bölümlerini izlerken hem çok güldüğünü hem de çok ağladığını söyledi.
O Ses Türkiye yarışma programında jüri üyesi olan şovmen Beyazıt Öztürk, sessizliğini 2. Sayfa’ya bozdu ve “Beyaz Show’u yeniden yapmak istiyorum” dedi. Öztürk, “Beyaz Show’u hayatımda hiç izlemedim. Kendimi çok eleştiriyordum. Yaptığım hatalara da çok takılınca canlı yayındaki doğallığım kayboluyordu” açıklamasını yaptı.
Öztürk’e, unutamadığı, en efsane programının sorulması üzerine Tarkan esprisi yaptı. Çok istediği halde Tarkan’ı programına çıkaramayan Öztürk, şunları söyledi:
“En efsane programı Tarkan ile yaptım! Onunla yapamadık; en efsane o oldu. Belki televizyona çıkmak istemedi. Hiçbir yere çıkmadı. Her sanatçının bir üslubu var. Türkiye’nin en büyük sanatçılarından bir tanesi” dedi.