Beyazıt Öztürk kazancını bakın ne yapıyor? Yeni bir mesleğe merak saldı
Son olarak TV8'in jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, medya sektörünün ardından turizm sektörüne de el atmıştı ki ünlü sunucu turizm işlerini büyütüyor.
Son olarak TV8'in jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, kazandığı paraları genellikle gayrimenkule yatıyor. Ünlü sunucu, Karaköy Vekilharaç Sokak'ta bulunan binayı satın alarak otele çevirmenin ardından bu kez Beyazıt'ta bir mekan açmak için kollarını sıvadı.
Eski bir binayı komple satın alan Beyaz, altını dükkan üstünü ise otel olarak yeniden hizmete sokacak. Bunun için gerekli evrak işlemlerini başlatan ünlü isim, yakında tadilatlara başlayacak.
2015 yılında Beyazıt Öztürk'ün ağabeyi Korkut Öztürk'le birlikte Karaköy'deki binayı 5 milyon dolara aldığı söylenmişti. Kemeraltı'nda bulunan eski bina yıkılarak otele çevrilmişti.
Peki, medyanın yanı sıra turizmle de ilgilenen Beyazıt Öztürk kimdir?
12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.