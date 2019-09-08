Beyazıt Öztürk Hülya Koçyiğit'in programında itiraf etti! Evliliği denedim ama...
25 yıldır ekranlarda büyük ilgiyle izlenen ünlü şovmen Beyazıt Öztürk Hülya Koçyiğit'in programında evlilikle ilgili önemli bir itirafta bulundu.
Yeşilçam'ın usta ismi RT 2 ekranlarında yayınlanan “Film Gibi Hayatlar” programında sinemanın ve beyazcamın değerlerini ağırlıyor.Koçyiğit'in bu haftaki konuğu ünlü şovmen Beyazıt Öztürk oldu. Koçyiğit, bu haftaki konuğunu anons ederken şu cümleleri kullandı:
Koçyiğit, bu haftaki konuğunu anons ederken şu cümleleri kullandı: “Ailemizin bir ferdi, beyefendi, şovmen ve oyuncu; Beyazıt Öztürk.” Beyazıt Öztürk programda kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden de ip uçları verdi. 50 yaşına gelmesine rağmen bugüne kadar evlilikten hep uzak durduğunu bildiğimiz ünlü komedyen Hülya koçyiğit'e "Denedim olmadı" dedi.
Günlük hayatta kendisi gibi davrandıkça...
Çocukluk anılarıyla başlayan sohbette Öztürk, çocukluğunda Yeşilçam filmlerinin etkisiyle beyazlar için deniz eri olmak istediğini belirtirken “Olamadım onun yerine balıkçı oldum” dedi. Günlük hayatta kendisi gibi davrandıkça, sürekli güldürmesi beklenmedikçe keyfinin yerinde olduğunu belirten Beyazıt Öztürk büyüdüğü mahalle kültürü ile ilgili de samimi açıklamalarda bulundu:
Babam filelere kağıt sıkıştırırmış dolu gözüksün diye
Babam işten geldiğinde file torbalar olurdu elinde, sonradan öğrendim ki eve getirdiği file torbaların içine bazen kağıt sıkıştırırmış dolu gözüksün fileler diye, mahalle kültürü vardı bizde.” Eskişehir yıllarından “İyi ki gitmişim” diyerek bahseden Öztürk “Ben çok severim Eskişehir’i, akrabalarım da vardı, yazın da giderdim tatile.” Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel bölümünde bin kişi içinden ikinci olduğunu belirten Öztürk “Ama meslek olarak yapmadım, ara ara hobi olarak denemelerim oluyor” dedi.