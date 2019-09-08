Beyazıt Öztürk Hülya Koçyiğit'in programında itiraf etti! Evliliği denedim ama...

Babam filelere kağıt sıkıştırırmış dolu gözüksün diye

Babam işten geldiğinde file torbalar olurdu elinde, sonradan öğrendim ki eve getirdiği file torbaların içine bazen kağıt sıkıştırırmış dolu gözüksün fileler diye, mahalle kültürü vardı bizde.” Eskişehir yıllarından “İyi ki gitmişim” diyerek bahseden Öztürk “Ben çok severim Eskişehir’i, akrabalarım da vardı, yazın da giderdim tatile.” Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel bölümünde bin kişi içinden ikinci olduğunu belirten Öztürk “Ama meslek olarak yapmadım, ara ara hobi olarak denemelerim oluyor” dedi.