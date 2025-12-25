Beyazıt Öztürk geri dönüyor! Yeni programının tarihi netleşti
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla Kanal D ekranlarına gelmeye hazırlanan 'Beyaz'la Joker', yayınlanan tanıtımıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir aranın ardından Beyaz'ı yeniden ekranlara döndürecek olan yarışma programı ne zaman başlayacak? Yarışmacıları bekleyen büyük ödül ne olacak?
Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstlendiği yeni yarışma programı ''Beyaz'la Joker', Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Merakla beklenen program, ilk bölümüyle 4 Ocak Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlara gelecek.
"SORULARI BEN SORARIM"
Tanıtımda sosyal medyada sıkça sorulan "Beyaz'la Joker nedir?" sorusuna esprili bir dille yanıt veren Beyazıt Öztürk, "Burada soruları ben sorarım, soruyorum. Hazır mısınız?" sözleriyle seyirciyi programa davet etti.
Beyazıt Öztürk tanıtımda ayrıca büyük ödülün 3 milyon lira olduğunu da açıkladı.
BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?
2 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu.
Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.
"Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı.