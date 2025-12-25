Beyazıt Öztürk geri dönüyor! Yeni programının tarihi netleşti

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

2 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.

"Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı.