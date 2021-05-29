Beyazıt Öztürk Azeri güzel Lavin Ay'la evinde fena yakalandı işte ifşa oldukları paylaşım
Beyazıt Öztürk, Azeri güzel Lavin Ay ile kendi evinde fena yakalandı. Lavin Ay'ın yarı çıplak yaptığı paylaşım ikiliyi ele verdi.
Uzun bir süredir yalnızca reklam filmleriyle hayranları karşısına çıkan Beyazıt Öztürk, bu kez işiyle değil özel hayatıyla gündeme geldi. Müzmin bekar olarak adlandırılan Beyaz'ın yeni sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.
Beyazıt Öztürk'ün üç yıl önce taşındığı Boğaz manzaralı evinden paylaşım yapan Azeri güzel, Instagram'da yaşadığı ilişkiyi ele verdi.
Öztürk'ün evinde kalan kadının Lavin Ay olduğu ve 24 yaşında olduğu ortaya çıktı.
Magazin Burada'nın haberine göre, Ay'ın Öztürk'ün evinde bacaklarını masanın üzerine uzatarak verdiği pozu Instagram'dan paylaşması gizli aşkı ortaya çıkarmış oldu.