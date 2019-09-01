Beyaz TV'nin spor müdürü Ertem Şener'e büyük şok Twitter hesabını kullanamıyor

Spam: Askıya aldığımız hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılarımız için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır. Bu tür hesaplar Twitter Kurallarımıza aykırıdır. Maalesef bazen gerçek bir kişinin hesabı da yanlışlıkla askıya alınır ve böyle durumlarda hesabın yeniden kullanıma açılmasını sağlamak için o kişiyle birlikte çalışırız.