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MEDYA

Beyaz TV'de skandal cin çıkarma seansı için Pelin Hürman'dan flaş açıklama!

Kendini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman, Beyaz TV stüdyolarından çekinlen 'Her Açıdan' programına katılarak skandal bir cin çıkarma seansı yapmıştı. Sosyal medyada binlerce kişi tarafından eleştri yağmuruna tutulan Hürcan'dan açıklama geldi: ''Allahsız, kitapsız!''

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV sütüdyolarını kullanarak çekimine devam edilen, Sercan Kahveci'nin ''Her Açıdan'' adlı YouTube kanalında yayınlanan programında, kednini metafizik uzmanı olarak tanıtan Pelin Hürman isimli kadın canlı yayında cin çıkarma seansı yapmıştı.

Programında yaptığının cin çıkarma işlemi değil davet olduğunu söyleyen Hürman, “Böyle şeylere karşıyım” dedi.

Kendisini eleştirenlere ''Allahsız, kitapsız!'' dedi

Hürman, cin çıkarma değil davet olarak nitelendirdiği uygulamanın nedenini, “Yıllarca psikiyatri psikiyatri gezip, bir ton ilaç kullanıp sıkıntılarına bir çözüm bulamadılarsa, anlam getiremedilerse bu şekilde anlayabilirler diye gösterdik” şeklinde açıkladı.

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Hürman, kendisini eleştiren insanları ise ‘Allahsız, kitapsız’ olarak nitelendirdi.

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