Beyaz TV'de çalışan Ertem Şener'e büyük şok Twitter hesabını kullanamıyor
Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol'un moderatörlüğünü üstlenen ve kanalın spor müdürlüğünü yapan Ertem Şener'in Twitter hesabı askıya alındı.
Spor programları arasında en çok izlenen Beyaz Futbol'un vazgeçilmez ismi Ertem Şener'e kötü haber geldi. Ünlü ismin seyircilerle buluşma noktası olan ve onlara anket yaptırıp sorularını yanıtladığı Twitter hesabı kapatıldı.
Twitter hesabının askıya alınmasına ilişkin yer alan bilgilerde askıya almanın gerekçelerine yer verildi. Peki bir Twitter hesabı neden askıya alınır? Twitter, askıya aldığı hesapları bakın neye göre belirliyor:
Spam: Askıya aldığımız hesapların çoğu spam nitelikli veya sadece sahte oldukları ve Twitter ve tüm kullanıcılarımız için güvenlik riskleri oluşturdukları için askıya alınmaktadır. Bu tür hesaplar Twitter Kurallarımıza aykırıdır. Maalesef bazen gerçek bir kişinin hesabı da yanlışlıkla askıya alınır ve böyle durumlarda hesabın yeniden kullanıma açılmasını sağlamak için o kişiyle birlikte çalışırız.
Tehlikede olan hesap güvenliği: Bir hesabın ele geçirildiğinden şüphelenirsek ele geçirme nedeniyle ortaya çıkan potansiyel kötü amaçlı etkinliği azaltmak için güvenceye alınana ve hesap sahibi erişimi yeniden sağlayana kadar hesabı askıya alabiliriz.