BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'da Seren Serengil'den Feryal Gülman ve zina çıkışı
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz sunucusu Seren Serengil, sosyetenin ünlü ismi Feryal Gülman'ın yıllar evvel kendisine, çekişmeli boşandığı eski eşi Kemal Gülman'ın kendisine anlattıklarını ekran önünde paylaştı ve 'zina yasası' olması gerektiğine ilişkin yeniden dikkat çekecek bir çıkışta bulundu.
BEYAz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını Bircan Bali ile sunan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda yıllardır boşanmaya çalışıp boşanamadığı eşi Kemal Gülman'dan, uçaktapişti olmasının ardından boşanan cemiyetin ünlü simalarından Feryal Gülman ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serengil, 'iki aldatılan kadın' olarak Gülman ile telefonda dertleştiklerini, Kemal Gülman'ın zina yaptığı halde polislerle kapıyı açıp içeri giremediklerini, bunun da tek nedeninin 'zina yasası'nın olmamasından kaynaklandığını ifade ederek yeniden 'zina yasasının gerekli olduğu'na yönelik görüşünü savundu.
Yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Eda Cideli (30) ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman (89), boşanma aşamasında olduğu eşi Feryal Gülman'la aynı uçakta denk gelince, kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" demişti.
'Bu kadın belasını arıyor'
Feryal Gülman, eşinin genç sevgilisi ile önlü arkalı oturmuş ve 3 saat bu şekilde seyahat etmişti. Asıl şok ise Feryal Gülman'ın uçaktan indikten sonra Kemal Gülman'ın kendisi hakkında muhabirlere söylediği 'Bu kadın belasını arıyor' sözleri olmuştu.
Boşanma davaları sekiz yıldır devam eden iş insanı Kemal Gülman (89) ile oğlu Aslan'ın annesi Feryal Gülman (57) arasında sular durulmuyor. Önceki gün sevgilisiyle Fransa'nın Nice şehrine seyahat ederken Feryal Gülman ile aynı uçakta denk gelen Cideli, iniş sonrası sorulardan kaçmıştı.