Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanmasıyla ilgili bomba iddia

'Çoktan boşandılar ve Gökhan Çıra'nın Londra'da ikiz çocukları doğdu'

Deniz Akkaya bugünkü canlı yayında, Gökhan Çıra'nın Londra'da oturum alabilmek için Türk asıllı İngiliz bir kadınla evlenerek taşıyıcı annelik yöntemi ile ikiz çocuk sahibi olduğunu ve çocukların da doğduğu için Selin Ciğerci ile boşandıklarını söyleyerek, bu kadar çok mal vermesinin nedeninin de bu anlaşmalı boşanma nedeniyle olduğunu söyleyerek magazin gündemine bomba gibi bir iddia attı.