Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanmasıyla ilgili bomba iddia
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programında sunucu Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin ve 2 yıllık eşi futbolcu Gökhan Çıra'dan boşanmasının perde arkasında Londra'dan Gökhan Çınar'ın Türk asıllı bir kadınla evlenerek çocuk yapmasının yattığını öne sürdü.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Deniz Akkaya ve Seren Serengil, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin boşanmasının ardında çok başka nedenler olduğunu öne sürerek gündeme bomba gibi düşecek iddialar ortaya attılar. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın, iki yıllık evliliklerinin bugün noktalandığı konuşuluyordu ancak Deniz Akkaya'nın ortaya attığı iddialara göre çift çok önceden zaten boşandı.
2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci (37) ve futbolcu Gökhan Çıra (25) ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. 2019'da dünyaevine giren Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin, bugün Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı öne sürüldü.
Deniz Akkaya bombaladı! 'Boşanmanın asıl nedeni...'
İkilinin, kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edeceği ve milyon liralık arabalarındaki ortaklığı sürdürecekleri öğrenildi. Deniz Akkaya, Söylemezsem Olmaz programında, Selin Ciğerci'nin kurduğu ve büyüttüğü kozmetik markasının bir paravan olduğunu, tüm amaçlarının Londra'ya gidip orada bir yaşam kurmak olduğu ve yasa dışı yollardan taşıyı anne ile çocuk sahibi olduklarını öne sürdü.
'Çoktan boşandılar ve Gökhan Çıra'nın Londra'da ikiz çocukları doğdu'
Deniz Akkaya bugünkü canlı yayında, Gökhan Çıra'nın Londra'da oturum alabilmek için Türk asıllı İngiliz bir kadınla evlenerek taşıyıcı annelik yöntemi ile ikiz çocuk sahibi olduğunu ve çocukların da doğduğu için Selin Ciğerci ile boşandıklarını söyleyerek, bu kadar çok mal vermesinin nedeninin de bu anlaşmalı boşanma nedeniyle olduğunu söyleyerek magazin gündemine bomba gibi bir iddia attı.