Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanma bombası
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programında sunucu Deniz Akkaya, Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanmasının perde arkasında Londra'dan Gökhan Çınar'ın Türk asıllı bir kadınla evlenerek çocuk yapma planı nedeni olduğunu, taşıyıcı anneyle çocuk sahibi olacaklarını öne sürdü.
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Deniz Akkaya ve Seren Serengil, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin boşanmasının ardında çok başka nedenler olduğunu öne sürerek gündeme bomba gibi düşecek iddialar ortaya attılar. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini bugün noktalıyor.
2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci (37) ve futbolcu Gökhan Çıra (25) ile ilgili beklenmedik bir iddia ortaya atıldı. 2019'da dünyaevine giren Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çiftinin, cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı öne sürüldü.
Selin Ciğerci'nin koydurduğu tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine alınan Deniz Akkaya cephesinde sular durulmuyor. Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kozmetik devi olma maksadının da Londra'ya yerleşmek ve orada eşi Gökhan Çıra'nın taşıyıcı anneden yaptığı çocuğu/çocukları büyütmek olduğunu iddia etti.
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini bugün noktalıyor. İkilinin, kozmetik firmasında birlikte çalışmaya devam edeceği ve milyon liralık arabalarındaki ortaklığı sürdürecekleri öğrenildi.