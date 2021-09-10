Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Selin Ciğerci Gökhan Çıra boşanma bombası

BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programının sunucuları Deniz Akkaya ve Seren Serengil, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin boşanmasının ardında çok başka nedenler olduğunu öne sürerek gündeme bomba gibi düşecek iddialar ortaya attılar. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, iki yıllık evliliklerini bugün noktalıyor.