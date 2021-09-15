Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya'dan Çağla Şıkel bombası
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Deniz Akkaya'dan, Çağla Şıkel ile Kerem Tunçeri'nin aşk yaşadığı iddialarına ek olarak bir bomba iddia daha...
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının 14 Eylül Salı günü ekranlara getirilen bölümünde, Takvim gazetesinin 'isimsiz' yayımladığı bir haberden referans alarak magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar dile getirilmişti. Programın bu sabahki canlı yayınında o iddialara ek daha çok konuşulacak sansasyonlar ortaya atıldı. Programın yorumcularından Deniz Akkaya, haberin ilk çıktığı yer olan Takvim gazetesinin bir muhabirinden duyum aldığını, Çağla Şıkel ile ilgili çok konuşulacak bir iddia olduğunu öne sürdü.
Dün ekranlara gelen Söylemezsem Olmaz programında Takvim gazetesinde ismi verilmeden yer verilen bir haberden yola çıkarak, ünlü manken Çağla Şıkel'in çapkın basketbolcu Kerem Tunçeri'den hamile kalıp, ismini değiştirerek kürtaj operasyonu geçirdiği ileri sürüldü.
İsim verilmeyen haberdeki ünlüler Kerem Tunçeri ve Çağla Şıkel mi?
Takvim'de yer alan haberde hiçbir şekilde isim verilmez iken, Seren Serengil haberde verilen detaylara Çağla Şıkel ve Kerem Tunçeri'nin adeta 'cuk' diye oturduğunu ifade etti.
Takvim başka bir modeli 'Çağla Şıkel'miş gibi göstermiş ama nedeni...
Bugünkü programda ise, yorumcu Deniz Akkaya, Takvim'de yer alan haberi kendi programlarının gündeme getirdiğini, Takvim'in çok prestijli bir gazete olduğunu dile getirerek, Takvim'in yüzünü blurlayarak ve mozaikleyerek servis ettiği, Çağla Şıkel'i çok anımsatan fotoğrafın yabancı bir modele ait olduğunu söyledi.