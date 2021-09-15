Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya'dan Çağla Şıkel bombası

BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz programının 14 Eylül Salı günü ekranlara getirilen bölümünde, Takvim gazetesinin 'isimsiz' yayımladığı bir haberden referans alarak magazin gündemine bomba gibi düşen iddialar dile getirilmişti. Programın bu sabahki canlı yayınında o iddialara ek daha çok konuşulacak sansasyonlar ortaya atıldı. Programın yorumcularından Deniz Akkaya, haberin ilk çıktığı yer olan Takvim gazetesinin bir muhabirinden duyum aldığını, Çağla Şıkel ile ilgili çok konuşulacak bir iddia olduğunu öne sürdü.