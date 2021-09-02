Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya ve Seren Serengil'den 'aşıdan çekiniyoruz' çıkışı

Bu iptal haberini ekranda yorumlayan Söylemezsem Olmaz sunucuları, sosyal medyada tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu. Deniz Akkaya, neredeyse entübe olma sürecine kadar uzanabilecek kadar tehlikeli ve uzun bir Covid 19 hastalığı geçirdiğini ve vücudunda fazlaca antikor bulunduğunu doktorları tarafından da onaylandığını ifade ederek, Almanya'da Covid geçirenlere aşı vurulmadığını söyledi ve aşı yaptırmaktan bu nedenle tereddüt duyduğunu ifade etti.