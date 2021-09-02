Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya ve Seren Serengil'den 'aşıdan çekiniyoruz' çıkışı
Beyaz Tv Söylemezsem Olmaz'da Deniz Akkaya ve Seren Serengil bazı çekinceleri ve sağlık durumlarından dolayı aşı yaptırma konusunda tereddütlü olduklarını ifade ettiler. Deniz Akkaya, şarkıcı Yıldız Tilbe'nin 'aşı karşıtlığı'nın izinden gittiğini söyledi.
BEYAZ TV'de yayınlanan 'Söylemezem Olmaz' isimli programın sunucularından Deniz Akkaya ve Seren Serengil, bugünkü programlarında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attılar. Ünlü ikili, aşıdan korktuklarını ve çekindiklerini ifade ederek sosyal medyada tartışma yaratacak bir ifadede bulundular. Akkaya ve Serengil, çekinmelerinin nedenini detaylıca açıklarken, ekranları başında kendilerini izleyen kimseyi olumsuz etkilemek gibi bir amaçları olamdığını da sözlerine eklediler.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan şarkıcı Yıldız Tilbe, her fırsatta 'aşı karşıtı' olduğunu belirten açıklamalarının ardından, Kıbrıs konserinin iptal edilmesi şokuyla karşı karşıya kaldı. "Korumayan bir aşıyı niye olayım. Allah'ın dediği olur" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Yıldız Tilbe'nin Kıbrıs konseri iptal edildi. Söylemezsem Olmaz programında ele alınan olayda, Deniz Akkaya ve Seren Serengil'den de Yıldız Tilbe'yi destekler yönde açıklamalar geldi.
6 Eylül itibariyle konser ve etkinlik alanlarına katılacak kişilerin aşı ya da PCR testi yaptırmasının zorunlu olacağı duyuruldu. Buna karşılık 55 yaşındaki şarkıcı ve söz yazarı Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve aşı olmayacağını ve PCR testi yaptırmayacağını söyledi. Aşı karşıtı olan ve PCR testi olmayı reddeden Yıldız Tilbe’nin ise Kıbrıs Concore Luxury Resort’ta 18 Eylül'de vereceği konseri iptal edildi.
Bu iptal haberini ekranda yorumlayan Söylemezsem Olmaz sunucuları, sosyal medyada tartışma yaratacak bir açıklamada bulundu. Deniz Akkaya, neredeyse entübe olma sürecine kadar uzanabilecek kadar tehlikeli ve uzun bir Covid 19 hastalığı geçirdiğini ve vücudunda fazlaca antikor bulunduğunu doktorları tarafından da onaylandığını ifade ederek, Almanya'da Covid geçirenlere aşı vurulmadığını söyledi ve aşı yaptırmaktan bu nedenle tereddüt duyduğunu ifade etti.