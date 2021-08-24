Beyaz TV Söylemezsem Olmaz sunucusu Deniz Akkaya'ya Selin Ciğerci şoku hapse girdi!
BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz'ın ilk yeni sezon programında canlı yayına çıkamayan Deniz Akkaya, Selin Ciğerci ile aralarında çıkan kavga sonucu tedbir kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapsi almak üzere teslim oldu. Akkaya teslim olmadan önce telefonla bağlantı yaparak canlı yayında teslim oldu.
Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsine çarptırıldı. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Akkaya cezaevine gönderildi. Beyaz Tv’de Söylemezsem Olmaz’ın yeni sezonunda Arto'nun yerine geçen Deniz Akkaya, programa gelemedi... Polis, Akkaya’yı kanala gelir gelmez alacaklarını ve yayına çıkartmayacaklarını söyledi... Akkaya’ya programın yapımcısı Bilal Özbilge’nin ulaşamadığını belirtildi. Akkaya daha sonra Beyaz Tv canlı yayınına evinden bağlanarak katıldı.
Deniz Akkaya, söylediklerinin yanlış olmadığını vurgulayarak, sadece tedbir kararı sürecinde konuşmaması gerekirken, sosyal medya hesabı Instagram'dan yayın yaptığı ve paylaşım yaptığı için bu cezayı aldığını ifade etti.
Akkaya, gün içinde teslim olacağını söyleyerek canlı yayına bağlandı ve yaptığı açıklamalarından ardından yine canlı yayında teslim olmaya gitti.
Akkaya'dan 'Döndüğümde daha bomba haberlerle geleceğim' mesajı
Akkaya, üzülmediğini ifade ederken, kanunlar karşısında boynunun kıldan ince olduğunu, 3 günlük hapis cezasının ardından döndüğünde daha da şaşırtıcı iddialarla programda yer alacağını ifade etti. Akkaya kızını babasını emanet ettiğini söyleyerek, gayet güçlü olduğunu ve dik durduğunu, endişelenmediğini söyledi.