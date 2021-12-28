BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil'den ameliyat sonrası itiraf: Altıma ediyordum!

"Benim de hatam var" diye öz eleştiri yaptı

Günler sonra Söylemezsem Olmaz programına tekrar katılan Seren Serengil, "Çocuğumu kaybetmişken 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada. Benim tanıdıklarımın hiç birisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim" dedi.