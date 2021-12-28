BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz sunucu Seren Serengil'den ameliyat sonrası itiraf: Altıma ediyordum!
BEYAZ TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz sunuculuğuna geçirdiği 'geri dönüşüm ameliyatı' sonrası geri dönen Seren Serengil, ameliyatı geçirmemesi durumunda belki de yaşamayacağını, altına edecek kadar kötü bir duruma geldiğini itiraf etti.
BEYAZ TV'de canlı yayınlanan Söylemezsem Olmaz magazin programının yorumcusu Seren Serengil, geri dönüşüm ameliyatının ardından tekrar ekranlara döndü. Yıllar önce geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından Dumping Sendromu yaşayan, organları iflas etme noktasına gelen ve "4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor" diyen Seren Serengil, geçirdiği geri dönüşüm operasyonunun ardından bir müddet dinlenerek Söylemezsem Olmaz programına katıldı. Sağlık durumunun düzeldiğini ve artık yemek yiyebildiğini söyleyen Serengil, "Altıma ediyordum ben. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. En son nefes alamıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım." diyerek ameliyat öncesi son durumunu itiraf etti.
"Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi"
Kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olmasının ardından sağlığı bozulan ve Dumping Sendromu'na yakalanan Seren Serengil, 43 kiloya kadar düşmüş ve organları iflas etme noktasına gelmişti. "Hırsım en sonunda beni geldiğim noktaya getirdi. 4-5 ay sonra kemiklerim kırılabilir, ameliyat olmam gerekiyor" diyen Serengil'in operasyonu başarılı geçti ve Serengil yeniden Beyaz Tv ekranlarında boy gösterdi.
"Benim de hatam var" diye öz eleştiri yaptı
Günler sonra Söylemezsem Olmaz programına tekrar katılan Seren Serengil, "Çocuğumu kaybetmişken 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Benim de hatam var burada. Benim tanıdıklarımın hiç birisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim" dedi.
'Organlarım iflas ediyor' demişti ama bunu hiç söylememişti!
Sağlık durumunun iyileşmeye başladığını ve artık yemek yiyebildiğini ifade eden Serengil, diyerek Dumping Sendromu sürecinde detaylıca anlattığı hastalığında daha önce hiç değinmediği bir noktayı işaret ederek itiraf etti; Serengil ameliyattan önce 'altına edecek' kadar kötü durumda olduğunu söyledi: