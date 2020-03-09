Beyaz TV Söylemezsem Olmaz Ece Erken Bircan Bali kovuldular iddiası olay oldu!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım da yaklaşık 3 ay önce bu ilişkiden haberdar oldu. Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken'in sözlerinin ardından kocasıyla birlikte pozlarını paylaşarak Erken'in iddia ettiği tarihlerde ayrılığın olmadığını açıkladı.