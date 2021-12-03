BEYAZ TV Söylemezsem Olmaz canlıda Seren Serengil'den Feryal Gülman ve zina itirafı

BEYAz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programını Bircan Bali ile sunan Seren Serengil, geçtiğimiz haftalarda yıllardır boşanmaya çalışıp boşanamadığı eşi Kemal Gülman'dan, uçaktapişti olmasının ardından boşanan cemiyetin ünlü simalarından Feryal Gülman ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serengil, 'iki aldatılan kadın' olarak Gülman ile telefonda dertleştiklerini, Kemal Gülman'ın zina yaptığı halde polislerle kapıyı açıp içeri giremediklerini, bunun da tek nedeninin 'zina yasası'nın olmamasından kaynaklandığını ifade ederek yeniden 'zina yasasının gerekli olduğu'na yönelik görüşünü savundu.